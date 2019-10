„Trennung von Strache unausweichlich“

Die Stimmen für einen endgültigen Parteiausschluss des suspendierten Ex-Parteiobmanns Heinz-Christian Strache mehren sich innerhalb der FPÖ. Am Wochenende hatte der oberösterreichische Landesparteichef Manfred Haimbuchner gegenüber „profil“ gesagt: „Eine endgültige Trennung von Heinz-Christian Strache ist unausweichlich.“ Haimbuchner hatte sich zuletzt auffallend offensiv zu der Frage, wie mit dem nach dem Ibiza-Skandal zurückgetretenen Strache umgegangen werden sollte, geäußert. Haimbuchner ist auch stellvertretender Bundesparteiobmann und nicht der Einzige, der für einen klaren Schnitt mit Strache eintritt.

Auch der Tiroler FP-Obmann Markus Abwerzger hatte sich schon dafür ausgesprochen. Ein solcher Parteiausschluss ist aber laut den Statuten der FPÖ nicht ganz einfach. Die Wiener Landespartei müsste ihn aussprechen, Strache könnte bei mangelnder Begründung das Parteischiedsgericht und sogar ein Zivilgericht anrufen, um sich in die Partei zurückzuklagen. Dazu kommt, dass es in der Partei durchaus noch Rückhalt für Strache gibt.

In einem Brief soll sich die jetzige Parteispitze daher an die Mitglieder gewandt haben. Darin wird vor allem auf die Kritik Straches eingegangen, dass man ihn im Stich gelassen habe. Dies stimme nicht, man habe einen großen Teil der Anwaltskosten übernommen und auch Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Auch den Vorwurf, dass die Information über die Spesen der Familie Strache an die Medien aus der Partei kämen, weist man darin zurück.

Ehefrau schon ausgeschlossen

Wie berichtet, war am Mittwoch die Ehefrau des ehemaligen Parteichefs, Philippa Strache, aus der Partei ausgeschlossen worden. Sie hatte ihr Mandat angenommen und war als sogenannte „wilde“ Abgeordnete in den Nationalrat eingezogen. Noch bevor das Votum über die Nationalratspräsidenten stattfand, verließ Strache das Parlament schon wieder. Ein „blöder Fehler“, wie sie später angesichts der Kritik daran einräumte.

Am Wochenende wurde auch bekannt, welche beruflichen Absichten Heinz-Christian Strache nun verfolgt: Er wird Public-Relations- und Unternehmensberater.

