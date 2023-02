Treffen mit ungebetenen Gästen: Der brisante OSZE-Gipfel in Wien

Am Donnerstag und Freitag tritt die Parlamentarische Versammlung (PV) der OSZE (siehe Kasten) in der Wiener Hofburg zur alljährlichen Wintertagung zusammen. Rund 300 Parlamentarier aus 57 Mitgliedsstaaten sollen über aktuelle Sicherheitsbedrohungen beraten. Das naheliegende Motto: "Ein Jahr später: Russlands anhaltender umfassender Krieg gegen die Ukraine".

Das Treffen gilt als eines der brisantesten in der Geschichte der OSZE. Dass es von der PV mit Sitz in Kopenhagen ausgerechnet auf den 24. Februar, den Jahrestag des russischen Überfalls, angesetzt wurde, kommentierte das Büro von Außenminister Alexander Schallenberg (VP) als "wahnsinnig unglücklich". Noch höhere Wellen schlägt, dass auch eine russische Delegation, angeführt vom Staatsduma-Vizepräsidenten Pjotr Tolstoj, kommen wird. Tolstoj steht wegen seiner propagandistischen Rolle im Ukraine-Krieg auf einer Sanktionsliste der EU. Abgeordnete aus 20 Ländern hatten in einem Brief an die Bundesregierung appelliert, der russischen Delegation die Ausstellung der Einreisevisa zu verweigern. Ein Ansinnen, dem Schallenberg mit dem Hinweis auf den "sachlichen Dialog", für den die OSZE stehe, widersprach.

Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) verwies gestern auf Österreichs "rechtliche Verpflichtung", allen Mitgliedern einer internationalen Organisation die Teilnahme an einer Sitzung zu ermöglichen. Bei OSZE-Treffen im Vorjahr hatten die Gastgeber Großbritannien und Polen keine Russen einreisen lassen.

Zum davor von Tolstoj dementierten Gerücht, wonach die russischen Delegierten am Freitag auch den von der FPÖ organisierten Akademikerball besuchen, stellte Edtstadler klar: Das Visum berechtige "ausschließlich" zur Teilnahme an der OSZE-Sitzung.

Die ukrainische Delegation um Mykyta Poturajew will deshalb dem Treffen in der Hofburg fernbleiben. Man werde aber nach Wien reisen und abseits der Tagung mit Partnern beraten, hieß es aus Kiew. Die schwedische PV-Präsidentin Margareta Cederfelt bestätigte, dass eine Ausladung der Russen völkerrechtlich nicht möglich sei. Aber: "Für das Privileg, ein paar Minuten ihre Lügen abzusondern, werden die russischen Delegierten stundenlang Verurteilungen ihrer Handlungen ertragen müssen."

Die OSZE – Sicherheitsorganisation mit 57 Mitgliedern

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit Sitz in Wien erhielt 1995 im Lichte des Jugoslawienkriegs jene Struktur, die sie zur bedeutendsten regionalen Sicherheitsorganisation der Welt gemacht hat.

Der OSZE gehören 57 Staaten an, darunter vier der fünf UNO-Vetomächte (USA, Russland, Großbritannien, Frankreich). Jeder Staat hat ein Vetorecht, obwohl die Organisation gar keine rechtlich bindenden Entscheidungen trifft.

Nach Eigendefinition hat die OSZE einen „umfassenden Zugang“ zum Thema Sicherheit. Neben politisch-militärischen Aspekten (Abrüstung) befasst man sich mit Wirtschafts- und Umweltfragen sowie mit Menschenrechten. Die operativen Entscheidungen trifft der aus den OSZE-Botschaftern aller Mitglieder bestehende Ständige Rat, der allwöchentlich in der Wiener Hofburg tagt.

Der Ministerrat (die Außenminister) legt einmal jährlich die Prioritäten und Strategien fest. Den Vorsitz führt aktuell Nordmazedonien.

Die Parlamentarische Versammlung der OSZE tritt zweimal im Jahr zusammen, einmal davon in Wien. Das aus rund 300 Parlamentariern aller Mitgliedsländer bestehende Gremium berät über aktuelle Fragen. Die OSZE-Institutionen beschäftigen 550 Menschen, dazu kommen 2330 Mitarbeiter in verschiedenen Missionen. Das Jahresbudget beträgt 141 Millionen Euro.

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer