Trauerbeflaggung in Österreich löst auch Unverständnis aus

Es ist der Tag des Begräbnisses von Queen Elizabeth II. Fahnen in Staatsfarben seien auf Halbmast zu setzen, die EU-Flagge sei einzuholen, so das Kanzleramt weiter. Alternativ könnten Flaggen in den Staatsfarben unter Verwendung eines Trauerflors – notfalls auch schwarze Flaggen – gehisst werden, hieß es. In einem Schreiben werden die Länder um gleiches Vorgehen bei ihren öffentlichen Gebäuden ersucht. Oberösterreich wird diesem Ersuchen des Bundes nachkommen, bestätigte das Land am Dienstag.

"Bei allem Respekt..."

Ärgerlich reagierte dagegen in Niederösterreich der SP-Gemeindevertreterverband (GVV). „Bei allem Respekt für die verstorbene Königin“ sei es für ihn unverständlich, Trauerbeflaggung anzuordnen für ein „nicht demokratisch legitimiertes Staatsoberhaupt, noch dazu für ein Land, das nicht mehr Mitglied der EU ist“, reagierte GVV-Präsident Rupert Dworak. In Kärnten wolle man die EU-Flagge nicht einholen, sondern wie Staatsflaggen auf Halbmast setzen, so ein Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser. Denn Österreich sei nach wie vor EU-Mitglied.