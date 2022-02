In 273 der insgesamt 277 Tiroler Gemeinden wurden am Sonntag die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen abgehalten. Die Landeshauptstadt Innsbruck ist nicht darunter. Dennoch waren 505.423 Wahlberechtigte zu kommunalen Urnengängen aufgerufen, was diese auch zu einem Stimmungstest mit lokal begrenzter Aussagekraft für die im Frühjahr 2023 anstehende Tiroler Landtagswahl machte.