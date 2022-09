Sechs Tage vor der Landtagswahl geht in der Tiroler Volkspartei um Spitzenkandidat Anton Mattle die Angst vor einem historischen Absturz um. 2018 landete Landeshauptmann Günther Platter im Windschatten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz noch bei 44,3 Prozent. Der Kurz-Hype ist längst vorbei. Ein Grund, weshalb Umfragen die VP am Sonntag bei 25 bis höchstens 35 Prozent sehen. So uneinheitlich diese Prognosen sind, sie fallen alle in die Kategorie "Rekordtief".