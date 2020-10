Tiroler Sperrstunden-Affäre führt zu alkoholfreiem Landtag

Die Tiroler ÖVP-Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann hat am Dienstag auf Wunsch der Oppositionsparteien den Obleuterat einberufen, um über die sogenannte Sperrstunden-Affäre zu sprechen.

Am Donnerstag waren Ledl-Rossmann und andere Abgeordnete beim Konsum von Wein nach 22.00 Uhr im Zuge einer Landtagssitzung fotografiert worden. Beschlossen wurde nun eine Begrenzung der Sitzungsdauer auf 22.00 Uhr. In der Landhauskantine soll künftig kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

Schwarz-Rotes Ignorieren der Sperrstunde

Den Sperrstundenerlass ignorierend saßen unter anderem Ledl-Rossmann, VP-Klubobmann Jakob Wolf, ÖVP-Landesrat Johannes Tratter sowie auch SPÖ-Chef Georg Dornauer um kurz nach 22.00 Uhr bei Wein zusammen. Ein entsprechendes Foto war in der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" erschienen. Ausgeschenkt wurde während der Sitzung am Donnerstag ab 22.00 Uhr vorschriftsgemäß nichts mehr. Dennoch hagelte es Kritik und Ledl-Rossmann entschuldigte sich sogleich für "den dummen Fehler".

Groß war der Ärger bei den Oppositionsparteien FPÖ, Liste Fritz und NEOS. In einer gemeinsamen Presseaussendung tönten sie: "Ignorantes Verhalten verletzt die Würde des Hauses!" und forderten eine Aussprache im Obleuterat. Dem Wunsch sei sie sofort nachgekommen, betonte Ledl-Rossmann gegenüber der APA im Anschluss an die Unterredung am Dienstag. Es sei keine einfache Zeit gewesen, sie habe sich auch vor dem Gremium noch einmal entschuldigt. Die zwei gemeinsam beschlossenen Maßnahmen würden alle Parteien mittragen. "Wir hatten eine sehr gute und offene Sitzung", resümierte die Landtagspräsidentin.