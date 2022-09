Tiroler Landtagswahl: Schwarzer Härtetest oder historische Wende

Zwei Tage vor der Tiroler Landtagswahl am Sonntag hat Bundeskanzler Karl Nehammer mit der Bestellung von Christian Stocker zum VP-Generalsekretär noch eine wichtige Personalie in seiner Partei erledigt. Es wird also zu den ersten Aufgaben Stockers gehören, das Ergebnis zu interpretieren. In einem traditionell schwarzen Land, in dem ein ganzer Wahlkampf von der Frage geprägt war, wie tief die Partei von Landeshauptmann Günther Platter in der Gunst der 535.000 Wahlberechtigten sinken wird.

Weil Platter bereits im Juni die Partei und die Spitzenkandidatur an Anton Mattle übergeben hat, steht am Sonntag der bisherige Wirtschaftslandesrat in der ersten Reihe. Den bisherigen Negativrekord aus VP-Sicht musste Platter 2013 bei seiner ersten Wahl als Landeschef mit 39,4 Prozent einstecken.

Umfragen verheißen Mattle Schlimmeres bis hin zum Debakel bei 25 Prozent. Als realistischer sehen Beobachter ein Ergebnis zwischen 30 und 35 Prozent. Als wichtigste hausgemachte Ursache für die Nöte der ÖVP gilt das Corona-Chaos in Ischgl. Und im Sog der Korruptionsermittlungen hat sich die Erfolgswelle von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die auch Platter 2018 in Tirol noch zu 44,3 Prozent getragen hat, ins Gegenteil umgekehrt. Während Platter damals unter vielen Optionen auswählen konnte und sich für die Grünen als Koalitionspartner entschied, dürfte diese Variante diesmal schon an der Arithmetik scheitern.

Weil Mattle im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen von Markus Abwerzger vorab ausgeschlossen hatte, deuteten im Wahlkampf die Vorzeichen auf Schwarz-Rot hin. Die in Tirol lange marginalisierte SPÖ käme so unter Georg Dornauer zu einem LH-Stellvertreter. Wofür sich Dornauer recht offensiv beworben hat. Überrascht hat er hingegen mit der Absage an Dreier- oder Vierervarianten. Womit auch jede Koalitionsvariante, in der die ÖVP erstmals in der Tiroler Nachkriegsgeschichte nicht den Landeshauptmann stellt, vom Tisch wäre.

Vielleicht als Fingerzeig an Dornauer zum Umdenken hat SP-Landeshauptmann Peter Kaiser am Freitag als Wahlhelfer seine erste österreichische Dreierkoalition in Kärnten hervorgehoben.

Für Mattle endet am Sonntag ein schwieriger Wahlkampf, auch weil ihm Platter den Landeshauptmannsessel und damit eine wichtige Profilierungsplattform nicht übergeben wollte. Was dem Vernehmen nach mit Machtkämpfen innerhalb der Tiroler VP-Bünde zu tun hatte.

Um selbst als Koalitionsverhandler antreten zu können, soll Mattle ein Ergebnis mit "30 Prozent plus" als Latte gelegt worden sein. Er selbst ging zuletzt von 34 Prozent aus.