Tirol-Wahlen: Kandidat (96) brach Quarantäne

Reimeir, der bei der Wahl am 27. Februar in Steinach am Brenner mit seiner "Heimatliste Neu" als Herausforderer ins Rennen geht und früher schon Bürgermeister war, sprach von einem Missverständnis. Er habe keine Symptome gehabt und sei der Meinung gewesen, bereits negativ zu sein. Reimeir wurde laut Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Gefährdung angezeigt.