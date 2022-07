Tirol-Wahl: FPÖ-Parteitag wählt Abwerzger und hört Kickl

Vor über 300 Delegierten stellt sich Landesparteiobmann Markus Abwerzger, der die Partei seit 2013 führt, erneut der Wiederwahl. Am Programm steht auch eine Rede von Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

Fahnenschwenkend - und nachdem eine Blasmusik-Abordnung die Tiroler Landeshymne "Zu Mantua in Banden" sowie die Bundeshymne zum besten gegeben hatte - schritten Kickl, Abwerzger sowie weitere Granden der Tiroler FPÖ unter modernerer Klangteppich-Untermalung in den gut gefüllten Saal. Ebenfalls anwesend in Schwaz waren Partei-Obere wie Generalsekretär Michael Schnedlitz, die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek sowie der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp. Sie alle brachten Abwerzger gar als nächsten Landeshauptmann ins Spiel. Schnedlitz sprach von einem "Zeitfenster" für die FPÖ, das es zu nutzen gelte. Das "schwarze System" müsse aufgebrochen werden. "Jetzt beginnt etwas zu rutschen, wie bei einer positiven Lawine", meinte der Generalsekretär über die Chancen der FPÖ in Tirol und auf Bundesebene.

Der 46-jährige Abwerzger hatte bei seiner letzten Obmann-Wahl vor drei Jahren 98,7 Prozent der Delegiertenstimmen erreicht. Mit einem ähnlich hohen Ergebnis wird wohl auch diesmal in Schwaz gerechnet. Zum Spitzenkandidaten für die Wahl muss Abwerzger nicht mehr gewählt werden, dies hatten vor einigen Wochen schon die höchsten Parteigremien "erledigt".

Die Tiroler FPÖ hatte bei der Landtagswahl 2018 15,53 Prozent (plus 6,19 Prozent) und fünf Mandate eingefahren. In Sachen Regierungsbeteiligung blieben sie aber bisher außen vor, der scheidende Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) galt nicht gerade als Freund einer Zusammenarbeit mit der FPÖ.