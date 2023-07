Tirol: Schwangerschaftsabbruch bei drei Ärzten

Im Streit in der schwarz-roten Tiroler Landesregierung um den Zugang für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch gibt es einen Kompromiss. Künftig werden drei niedergelassene Ärzte in Innsbruck medizinisch nicht indizierte Schwangerschaftsabbrüche und Abtreibungen durchführen. Bisher tat das nur einer.

Im schwarz-roten Koalitionspakt wurde im Vorjahr vereinbart, einen "bedarfsorientierten, niederschwelligen, medizinisch qualitätsvollen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen". Dafür soll ein ambulantes Angebot im niedergelassenen Bereich oder "angekoppelt an eine ausgewählte öffentliche Einrichtung" geschaffen werden. SP-Soziallandesrätin Eva Pawlata hat sich für kostenlose und flächendeckende Abtreibungen an allen öffentlichen Krankenhäusern in Tirol ausgesprochen. Was die ÖVP umgehend und strikt im Einklang mit der katholischen Kirche ablehnte.

Der Kompromiss sind die drei niedergelassenen Ärzte, deren Angebot auch nicht kostenlos sein wird. Für den Eingriff würden 500 bis 800 Euro fällig, berichtet die "Tiroler Tageszeitung". Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (VP) zeigte sich mit der Lösung zufrieden: "Wir sind jetzt mit drei niedergelassenen Ärzten nicht schlecht aufgestellt." In Tirol sei (anders als etwa in Oberösterreich, Anm.) eine Krankenhauslösung "nicht unbedingt nötig". Pawlata könne mit dem Kompromiss leben, "weil es darum gegangen ist, sich besser aufzustellen und das Angebot niederschwelliger zu machen". Außerdem werde es einen Härtefallfonds zur finanziellen Unterstützung von Betroffenen geben. Ziel müsse dennoch weiter "die Abtreibung im Spital" bleiben.

Dass nach dem Kompromiss nicht längst alles ausgeräumt ist, machte die Tiroler Frauenchefin und Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim deutlich: "Schwangerschaftsabbrüche gehören zur Gesundheitsversorgung und sollen daher an öffentlichen Krankenhäusern durchgeführt werden." Nachsatz: nicht nur in Innsbruck, auch in den Bezirken.

Es gehe dabei auch um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Für Yildirim ist es längst überfällig, einen sicheren, legalen und kostenfreien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen auch in Tirol zu ermöglichen, das werde "auch die ÖVP irgendwann einsehen müssen", sagte sie.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper