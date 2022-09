Tirol ohne VP-Landeshauptmann? Szenarien für das Unwahrscheinliche

Im Finale des Tiroler Wahlkampfs legt sich VP-Spitzenkandidat Anton Mattle mit 34 Prozent seine Erfolgslatte klar unter den bisherigen Negativrekord, aufgestellt von Vorgänger Günther Platter mit 39,35 Prozent im Jahr 2013. Dahinter mögen taktische Motive stehen (siehe Gastkommentar unten). Zumindest bis Sonntag schwingt auch eine Frage mit, die in Tirol bisher als unerhört galt: Was müsste passieren, damit die Volkspartei den Landeshauptmann verliert?

Viele Faktoren

Für den Politologen Peter Filzmaier ist dieses Szenario sehr unwahrscheinlich und erst dann denkbar, wenn die VP nicht einmal Erste wird. Wobei selbst in den für sie schlechtesten Umfragen mit Werten um 25 Prozent FP und SP mit Respektabstand dahinter bei 20 Prozent liegen. "Auch wenn die VP in alle Richtungen ausrinnt, ist ihre Stärke die Schwäche der anderen", so Filzmaier. Denn "keine andere Partei schießt deshalb durch die Decke".

Die am häufigsten genannte Variante ist eine schwarz-rote Zusammenarbeit von Mattle mit SP-Chef Georg Dornauer. Sollte sich diese Koalition arithmetisch nicht ausgehen, böte sich die nächste Gelegenheit für einen Machtwechsel in einer Dreiervariante – wieder verbunden mit sehr großen Unwahrscheinlichkeiten.

Denn neben Mattle selbst haben Dornauer, die Grünen von Gebi Mair und die Liste Fritz um Andrea Haselwanter-Schneider eine Zusammenarbeit mit FP-Spitzenkandidat Markus Abwerzger ausgeschlossen. Geht man davon aus, dass es nach dem Wahlsonntag zu keinen radikalen Schwenks in der Anti-FP-Phalanx kommt, bliebe als realistische Dreiervariante wieder nur Schwarz-Rot-Grün (oder wahlweise mit Neos).

Wobei Dornauer auch hier über seinen Schatten springen müsste. Hat er doch zur Überraschung vieler Beobachter im Wahlkampf die Beteiligung an Dreierkonstellationen für sich ausgeschlossen. Deshalb wäre der Weg zum Novum einer Viererkoalition mit einem von Grünen, Neos und Liste Fritz gestützten SP-Landeshauptmann Dornauer noch gewundener.

Filzmaier verweist auch auf einen Passus in der Tiroler Landesverfassung, der einem Ende der schwarzen Vorherrschaft widerstreben würde: Zwar werben mehrere Parteien im Wahlkampf offensiv damit, einen echten Wechsel herbeiführen zu wollen. Weshalb sogar eine Mehrheit denkbar wäre, die bei entsprechendem Wahlergebnis danach im Landtag einen Landeshauptmann jenseits der VP wählen würde.

Doch das wäre so gar nicht möglich. Gemäß Verfassung kann nur einer Landesregierung im Paket im Landtag die Zustimmung erteilt werden. Womit etwa Grüne eine Koalition mit FP-Beteiligung stützen müssten, oder die FP müsste einem Bündnis, in dem sie keinen einzigen Landesrat stellt, ihrerseits zur Mehrheit verhelfen. Für Filzmaier sind auch das "unrealistische Szenarien".

Die schlummernde Gefahr

Für die Volkspartei sieht der Politologe "die größte Gefahr in ihr selbst" schlummern. Sollte man wider Erwarten klar unter 30 Prozent landen und unmittelbar danach ein Führungsstreit um Mattle ausbrechen, würde man sich aus dem Koalitionsrennen nehmen. Die anderen Parteien wären dann gezwungen, ihre Positionen zu überdenken und Alternativen zu entwickeln.

Im Wahlkampf habe die VP aber jetzt die richtige Entscheidung getroffen. "Sie hält das Erwartungsspiel für den Sonntag niedrig", um dann sagen zu können: "Besser als befürchtet."

Und danach geht man mit der Ansage, die Lehren aus den Platter-Jahren gezogen zu haben und nun "neu regieren" zu wollen, in Koalitionsverhandlungen.

Die deutlich wahrscheinlichste Variante ist für Filzmaier also, dass man mit Ach und Krach gewinnt und dann in einer Koalition mit der SP weiterregiert. Mit einem Blick in die Parteigeschichte sei auch das "aus Sicht der Tiroler Volkspartei dramatisch genug".