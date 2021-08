Tirol: Imster SS-Gedenkstätte wird abgebaut

Das umstrittene Denkmal steht auf Gemeindegrund an einer Stelle, an der viele Spaziergänger und Wanderer vorbeikommen. Er selbst sei deshalb bereits in ein rechtes Eck gestellt worden. Gegen diesen Eindruck wehre er sich, sagte der Imster Bürgermeister Stefan Weirather (VP), der im Anschluss an die Demontage eine Aufarbeitung der NS-Zeit in der Bezirkshauptstadt ankündigte.

Das umstrittene Denkmal war in den 1970er-Jahren vom Kameradschaftsbund für drei junge Männer errichtet worden, unter der Annahme, dass diese am 19. Mai 1945 einem Verrat zum Opfer gefallen und von US-Soldaten ohne Prozess erschossen worden seien.

Recherchen im Berliner Bundesarchiv haben jüngst ans Tageslicht gebracht, dass die drei Soldaten langjährige Mitglieder der Waffen-SS waren. Die Totenkopf-SS war als Division berüchtigt und an Kriegsverbrechen beteiligt.