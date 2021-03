Tirol: Grüne verstießen gegen Seuchenschutz

Acht Teilnehmer hatten sich nicht an die geltenden Corona-Abstandsregeln und die Maskenpflicht gehalten. Sie wurden angezeigt. Die Tiroler Grünen entschuldigten sich via Facebook. Bei der Polizei war ein "externer Hinweis" eingegangen. Als die Polizeistreife Nachschau hielt, traf sie auf acht Personen, die sich nicht an die Vorschriften hielten. Es wurden Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land erstattet. Strafrahmen: bis zu 1450 Euro pro Person.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.