"Think Tank" im Kanzleramt wird aufgelöst

Die Denkfabrik sollte sich um strategische Themen für die Entwicklung Österreichs kümmern, konkrete Ergebnisse wurden nicht bekannt. Nun löste Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) die Stabstelle auf, sie werde "in bestehende Abteilungen des Bundeskanzleramts integriert", hieß es gestern.

Im Beirat von "Think Austria" waren einige Prominente vertreten, in der Vergangenheit etwa auch der in Deutschland unter dem Verdacht der Bilanzfälschung festgenommene frühere Wirecard-Chef Markus Braun oder Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner. Die Leiterin der Stabsstelle, Unternehmensberaterin Antonella Mei-Pochtler, steht laut Kanzleramt auch in den nächsten Monaten "beratend und unentgeltlich" zur Verfügung.