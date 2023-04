Thema des Tages: Welche Koalition erwarten Sie sich in Salzburg?

Mit wem will er? Und wer will mit ihm? Wilfried Haslauer stehen schwere Koalitionsgespräche bevor: KPÖ Plus-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl, SP-Spitzenkandidat David Egger, VP-Spitzenkandidat LH Wilfried Haslauer, FP-Spitzenkandidatin Marlene Svazek, die Grüne Spitzenkandidatin LHStv. Martina Berthold (v.l.n.r.).

Am Ende reichte es gerade so für Platz 1: Der gestrige Wahlsonntag war ein schwieriger für die Salzburger ÖVP. Mit lediglich 30,4 Prozent und damit mit einem Verlust von 7,4 Prozentpunkten, schaffte es Landeshauptmann Wilfried Haslauer erneut, als stärkste Partei ins Ziel zu kommen. Er fuhr damit allerdings das bisher zweitschlechteste Ergebnis der Parteigeschichte ein. Trotz der Führungsdebatte auf Bundesebene blieben die Verluste der SPÖ landesweit überschaubar. Mit 17,9 Prozent landeten die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat David Egger dennoch auf dem historisch schlechtesten Wahlergebnis der SPÖ in Salzburg.

Während die NEOS den Einzug in den Landtag mit mageren 4,2 Prozent verpassten, gab es letztlich zwei große Gewinner: FPÖ (25,7 Prozent) und KPÖ (11,7 Prozent) legten signifikant zu. Das Salzburger Wahlergebnis schätzen Experten gar als möglichen Vorboten auf Bundesebene ein.

Über seine Koalitionspräferenzen sprach Haslauer am Wahltag noch nicht. Welche Koalition erwarten Sie sich in Salzburg? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

