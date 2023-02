Thema des Tages: Tragen Sie noch Maske?

Während für die einen der Zeitpunkt längst überfällig war, halten die anderen die Abschaffung sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen für überstürzt. "Die Pandemie geht, das Virus bleibt, und wir werden damit umgehen können", versicherte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) heute, Mittwoch in einer Pressekonferenz. "Raus aus dem Krisenmodus" laute nun die Devise, rein in den "Normalbetrieb". Es solle einen geordneten Übergang geben. Die Maskenpflicht wird in allen Bereichen fallen, Covid soll ab dann keine meldepflichtige Krankheit mehr sein.

Nun kommt es auf die Eigenverantwortung an. Wie stehen Sie zum Thema? Tragen Sie noch Maske? Halten Sie die Abschaffung der Maßnahmen für verfrüht oder für längst überfällig? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

