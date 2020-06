Schutzartikel-Kauf in OÖ: SPÖ mit Anfrage und Sachverhaltsdarstellung

Stöger bezweifelt, dass der ÖVP-nahe Berater im Zentrum der Causa einen entsprechenden Gewerbeschein gehabt habe - was dieser ebenso wie die Oö. Gesundheitsholding (OÖG) klar in Abrede stellt.

Zur Vorgeschichte: Die OÖG hat nach eigenen Angaben um insgesamt 70,3 Millionen Euro im Auftrag des Landes Corona-Schutzausrüstung beschafft. 4,5 Mio. Euro Liefervolumen entfielen auf die Firma eines ÖVP-nahen Kommunikationsberaters. Die SPÖ kritisiert dessen Preise als überteuert und wittert Freunderlwirtschaft. Allerdings hat auch die SPÖ-regierte Stadt Linz über einen Vertriebspartner von ihm Material bezogen.

Kein Kauf ohne Gewerbeschein laut OÖG

Stöger monierte, dass der Unternehmer keinen Gewerbeschein für den Handel mit Medizinprodukte habe. Das sei richtig, den brauche er aber gar nicht, betonte der Angegriffene gegenüber der APA, denn er habe keine Medizinprodukte geliefert. Auch von der OÖG hieß es, es habe sich nur um Mund-Nasenbedeckungen, Einweghandschuhe und Schutzkittel gehandelt, das seien keine Medizinprodukte.

Darüber hinaus sagte Stöger, dass der Unternehmer erst am 1. April einen Gewerbeschein für den allgemeinen Handel bekommen habe, das Material aber schon am 8. April in Linz angekommen sei. Er stellte damit in den Raum, dass der Politberater zum Zeitpunkt der Bestellung möglicherweise noch gar keinen Handels-Gewerbeschein gehabt habe. Dieser Behauptung widersprach der Unternehmer ebenfalls: Er habe seit Jahren einen Gewerbeschein, der ihn auch zum Handel berechtige, und zu Beginn der Coronakrise habe er sicherheitshalber einen weiteren beantragt. Auch bei der OÖG hieß es: Man habe sicher nichts gekauft, wofür kein Gewerbeschein vorlag.

Alle Zertifikate vorgelegt

In der parlamentarischen Anfrage an Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will Stöger einerseits wissen, wie die Pläne der Bundesregierung zur gemeinsamen Beschaffung von Schutzausrüstungen aussahen und andererseits geht es um die Frage, welcher Gewerbeschein nötig bzw. vorhanden war. In der Sachverhaltsdarstellung werden neben dem Polit-Berater auch die Chefs der OÖG sowie Unbekannte als Verdächtige genannt.

Im Finanzausschuss des Landtags seien bereits alle Details zur Beschaffung der Schutzausrüstung offengelegt worden, sieht der oö. ÖVP-Abgeordnete Klaus Fürlinger mittlerweile alle Vorwürfe ausgeräumt. Bei der Bestellung seien alle notwendigen Zertifikate vorgelegt worden, die Beschaffung sei "nach den Kriterien Lagerstand, Qualität, Verfügbarkeit, Preis und Referenzen" erfolgt. "Parteipolitische Profilierungsversuche sind völlig fehl am Platz", so Fürlinger.