Teure Beschlüsse, neue Allianzen: Das Parlament wird zur Wahlkampf-Arena

Sie werde seine Reden im Parlament vermissen: Mit einer Spitze garnierte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zuletzt in der Elefantenrunde der OÖNachrichten mit den Bundesländerzeitungen ihr Lob über Peter Pilz. Der Liste-Jetzt-Spitzenkandidat hat wenig Chancen, den Wiedereinzug zu schaffen. Weshalb er die Gelegenheit nutzte, sein Rederecht bis zur Wahl zu verdoppeln: Zusätzlich zum regulären Parlamentstermin in einer Woche forderte Pilz noch eine Sondersitzung, die heute stattfindet. Worüber Pilz reden will: Im weitesten Sinne über das "Ibiza-Video" und den ÖVP-Wahlkampf, er wirft den Türkisen "unsaubere Methoden" vor.

Freilich bieten die letzten beiden Parlamentssitzungen vor der Wahl für alle Parteien die Chance, auch im Nationalrat für sich zu werben – was durchaus intensiv genutzt wird. 36 sogenannte Fristsetzungsanträge haben sich über den Sommer angesammelt, die heute oder nächste Woche zur Beschlussfassung stehen.

5,1 Milliarden Euro Kosten

Mit einem Teil der Steuerreform, den ÖVP und FPÖ heute beschließen wollen, der außerordentlichen Pensionserhöhung für kleine Pensionen, die auch die SPÖ mitträgt, und der schon im Juli beschlossenen Valorisierung des Pflegegelds machen sich die Vorwahl-Beschlüsse deutlich im Budget bemerkbar: 4,6 Milliarden Euro kosten bis 2023 laut Finanzminister Eduard Müller allein die noch abzusegnenden Maßnahmen. 1,79 Milliarden Euro davon waren im nach Brüssel gemeldeten Stabilitätsprogramm nicht eingepreist. Insgesamt hat das Parlament seit dem Antritt der Übergangsregierung Anfang Juni Maßnahmen in Höhe von 5,1 Milliarden Euro beschlossen, wovon 3,13 Milliarden nicht kalkuliert waren.

Bescheiden ist die Gegenfinanzierung der Steuerreform: 856 Millionen Euro sollen unter anderem durch Einführung der Digitalsteuer und dem Wegfall einer Steuerbefreiung für Warenlieferungen aus Drittländern hereinkommen.

Für das Finanzministerium ist der Budgetplan in Gefahr: Ob sich der "geplante Überschuss 2020 bzw. ein Nulldefizit" ausgeht, "ist derzeit noch nicht genau prognostizierbar". Weshalb Müller vor der heutigen Sitzung zu Augenmaß mahnte: "International sehen wir eine Abflachung der Konjunktur. Auch in Österreich flaut die Konjunktur allmählich ab. Das hat massive Auswirkungen auf unser Budget. Ich kann nur erneut an die Parlamentarier appellieren, auch die budgetäre Komponente bei ihren Beschlüssen einzubeziehen."

Die Plenartage bringen jedenfalls ein Ringen um vielerlei Pläne.

Zwist um Maklergebühren

Die SPÖ will etwa das Aus der Maklergebühren für Mieter heute auf die Tagesordnung für nächste Woche setzen, ein Ja der ÖVP ist nicht fix, obwohl sie sich zuletzt auch für eine Änderung ausgesprochen hat. SP-Klubchef Jörg Leichtfried sieht eine "Nagelprobe". Ebenfalls einbringen will die SPÖ einen Antrag zur Verlängerung der "Aktion 20.000", mit der ältere Arbeitslose unterstützt werden. Von türkis-blauer Seite ist ein eigener Antrag geplant. Nicht mitgehen will die SPÖ beim Verbot der Identitären, hier wartet Leichtfried auf einen Vorschlag des Justizministeriums.

Wenig umstritten ist der Plan, direkten Nachfahren von NS-Opfern im Ausland die Staatsbürgerschaft zu gewähren, auch der Klimaschutz im Verfassungsrang sollte eine Mehrheit finden. Und schon gestern im Ausschuss haben ÖVP und FPÖ einem SPÖ/Liste-Jetzt-Antrag zur Ablehnung des Mercosur-Abkommens zugestimmt.

Milliardenkosten nicht budgetiert

Auf 5,1 Milliarden Euro summieren sich bis 2023 laut Finanzministerium die Kosten der seit Anfang Juni gefassten Beschlüsse, davon sind rund 3,13 Milliarden nicht im Budget eingepreist, der größte Brocken davon sind 1,79 Milliarden Euro für Pflege und Pensionen. Die Valorisierung des Pflegegelds etwa kommt auf 575 Millionen Euro.

Einzig die Steuerreform war schon mit 2,78 Milliarden Euro budgetiert, der Löwenanteil (2,3 Milliarden) fließt hier in die Entlastung von Kleinunternehmen bei der Umsatzsteuer.

