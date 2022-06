Teuerungspaket immer noch in der Warteschleife

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) gab sich gestern am Rande einer Pressekonferenz zurückhaltend. Sie rechne aber damit, dass "in den nächsten Tagen ein Ergebnis erzielt werden kann". Die Verhandlungen in der Regierung würden intensiv laufen, sie könne den Ergebnissen aber nicht vorgreifen, so Gewessler.

Auf ÖVP-Seite hieß es, dass mit einer Einigung in der laufenden Woche wohl noch nicht zu rechnen sei. Die FPÖ kritisierte dies als "Schlag ins Gesicht jener Menschen, die angesichts der Rekordpreise für Lebensmittel, Energie und Treibstoff jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Diese Menschen brauchen Hilfe und nicht eine Bundesregierung, die in Sachen Teuerung gerade im Tiefschlaf-Modus unterwegs ist", kritisierte FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Angesichts der starken Teuerung diskutieren ÖVP und Grüne wie berichtet darüber, die für Juli vorgesehene CO2-Bepreisung erst im Oktober 2022 gleichzeitig mit dem Klimabonus starten zu lassen. Der Klimabonus könnte für 2022 einheitlich mit 250 Euro festgelegt werden, statt ihn regional zwischen 100 und 200 Euro zu staffeln. Auch andere Maßnahmen – von Valorisierungen über Einmalzahlungen bis hin zu Zuschüssen – werden aktuell verhandelt, wie Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer bestätigt.