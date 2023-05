Teuerung: Wutreden, Ordnungsrufe und Misstrauensanträge

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner gegen die Regierung von Kanzler Karl Nehammer (VP) und FP-Obmann Herbert Kickl gegen alle: Von diesen emotionalen Auseinandersetzungen war am Freitag eine Sondersitzung des Nationalrats zur Teuerung geprägt.

Vom türkis-grünen Motto "das Beste aus zwei Welten" sei nur ein "Albtraum für das Land" geblieben, begründete Rendi-Wagner einen roten Misstrauensantrag gegen die gesamte Koalition, der wie ein entsprechendes blauen Ansinnen keine Mehrheit fand.

Kanzler Nehammer:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Keine Preise gesenkt

Mit dem jüngsten Paket rund um strengere Gewinnabschöpfungen (siehe Kasten) werde kein einziger Preis gesenkt. Die SPÖ fordert stattdessen ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, das Einfrieren der Mieten bis 2025 samt Rücknahme der Richtwerterhöhungen sowie das Einsetzen einer Antiteuerungskommission.

SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried kündigte an, dass man für türkis-grüne Projekte "keine Stimmen mehr zur Verfügung stellen" werde. Weshalb die Klubchefs von Türkis-Grün, August Wöginger und Sigrid Maurer, der SPÖ die Blockade von wichtigen Gesetzen, für die eine Verfassungsmehrheit notwendig ist, vorwarfen.

Pamela-Rendi-Wagner:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nehammer wies die roten Vorwürfe mit einer Warnung an das Publikum zurück: "Lassen Sie sich keinen Sand in die Augen streuen, die einfachen Lösungen sind meistens die falschen." Österreich sei eines der wenigen EU-Länder, in denen die Kaufkraft hoch geblieben sei. Im Kampf gegen die zuletzt beinahe zweistellige Inflation setze man nun bei den Energiekosten an. Mit der Übergewinnsteuer zwinge man die Energiekonzerne, die gesunkenen Großhandelspreise an die Endverbraucher weiterzugeben.

Innenpolitik Innenpolitik Njet Die SP in Totalopposition, eine Ansage mit Tücken. von Lucian Mayringer Njet

Von den Misstrauensanträgen zeigte sich Nehammer unbeeindruckt: Seine Regierung habe schon oft bewiesen, "dass sie widerstandsfähig ist". VP-Klubobmann Wöginger holte zum Gegenschlag aus: Wenn die SPÖ schon Misstrauensanträge stelle, dann solle sie das doch im Wiener Rathaus tun. Dort sitze mit Bürgermeister Michael Ludwig "der Sheriff von Nottingham" und verschärfe mit Gebührenerhöhungen die Teuerung.

Kickls Rundumschlag

Der Rundumschlag war einmal mehr Herbert Kickl vorbehalten: Der FP-Obmann erklärte die Koalitionäre sowie SPÖ und Neos zur "Einheitspartei", die für "eine fanatische und falsche Corona-Politik" verantwortlich sei, die 50 Milliarden Euro verschlungen habe.

Herbert Kickl:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In der Tirade des blauen Klubchefs durfte "der Wirtschaftskrieg der EU" gegen Russland ebenso wenig fehlen wie der Vorwurf an die Regierung, Österreich "zum Asylmagneten" gemacht zu haben und mit der "Verteufelung von Kohle, Öl und Gas eine gewünschte Verteuerung" zu betreiben. Zu behaupten, dass dabei die Kaufkraft geschützt worden sei, bezeichnete Kickl mit Blick auf den Kanzler als "Ausbruch von Dummheit".

Ordnungsrufe für Maurer

Die lauteste Gegenwehr aus der Koalition kam von Sigrid Maurer. "Diese Partei lügt Ihnen ins Gesicht", wandte sich die grüne Klubchefin an die Galerie. Sie warf Kickl "nicht zu überbietende Scheinheiligkeit" vor und erntete vom Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FP) insgesamt drei Ordnungsrufe. Maurer sah durch die bisherigen Regierungsbeteiligungen der FPÖ belegt, dass diese ganz gar nicht für die kleinen Leute und sozial Schwachen eintrete.

Beate Meinl-Reisinger:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger machte die "expansive Förderungspolitik" mitverantwortlich für die hohe Inflation. "Statt die Gießkanne auszupacken, hätte die Regierung die Schwächsten unterstützen sollen", sagte die Neos-Chefin. Jetzt müsse der Staat bei sich selbst sparen.

ZIB 1: Fritz Jungmayer (ORF) zur Nationalratssitzung

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das türkis-grüne Antiteuerungspaket

Die Koalition nutzte die Sondersitzung, um das jüngste Antiteuerungspaket per Antrag einzubringen. Damit könnten die Neuerungen im Mai beschlossen und ab Juli wirksam werden.

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft Öffentliche Debatten bringen Markt für Strom und Gas in Schwung LINZ/WIEN. Wels Strom reagiert auf Klagsdrohung der Arbeiterkammer; Gas-Rabatt bei Energie AG. Öffentliche Debatten bringen Markt für Strom und Gas in Schwung

Es geht vor allem darum, die Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen zu verschärfen. Durch eine Änderung im Energiekrisenbeitragsgesetz soll der Schwellenwert für die Gewinnabschöpfung für Markterlöse von 140 auf 120 Euro je Megawattstunde gesenkt werden. Ein Teil des erwarteten Erlöses, rund 400 Millionen Euro, soll Ländern und Gemeinden zufließen, die auf Gebührenerhöhungen verzichten. Die Bundesgebühren werden eingefroren, die Elektrizitäts- und Erdgasabgabe wird weiter um 90 Prozent gesenkt. Die Bundeswettbewerbsbehörde wird gestärkt, ein Lebensmitteltransparenzbericht kommt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer