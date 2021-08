Testpflicht für Ungeimpfte an Schulen bleibt

anach kommt die 3G-Regel auch an Schulen, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) gestern ankündigte. Sprich, wer nicht geimpft oder kürzer als sechs Monate genesen ist, muss in der Schule einen Testnachweis vorlegen – solange es "das Infektionsgeschehen erforderlich macht", so Faßmann. Details zum Ablauf in den einzelnen Schulstufen präsentiert er heute, ebenso wie seine Pläne, ab welchen Infektionszahlen weitere Maßnahmen, etwa eine Maskenpflicht auch im Klassenzimmer, kommen sollen.

Nicht festlegen wollte sich Faßmann vorerst hinsichtlich der Gültigkeitsdauer der Tests für Schüler: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) forderte gestern, diese analog zur neuen Regelung in Wien zu verkürzen, und zwar bei PCR-Tests auf 48 statt 72 Stunden und bei Antigen-Tests auf 24 statt 48. Auch hierzu soll es heute Antworten geben.

Einen Überblick über die angekündigten Luftfilteranlagen für Schulen verschafft sich das Bildungsministerium diese Woche. Sie sollen in allen Unterrichtsräumen, die nicht gut gelüftet werden können, installiert werden. In Niederösterreich, dem einzigen Bundesland, das bisher Zahlen veröffentlicht hat, wurden lediglich für 50 Räume in Bundesschulen und 28 Räume in Pflichtschulen derartige Filteranlagen bestellt. Für Oberösterreich will Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) am Freitag die Zahlen vorlegen. (jabü)