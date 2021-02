Testpflicht: Für Schüler zwei Mal, für Lehrer einmal pro Woche

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hat am Dienstag die Pläne für die Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen präzisiert. Wie berichtet, sollen Kinder und Jugendliche aller Schulstufen wieder in der Schule unterrichtet werden - für die Teilnahme ist aber ein negativer Corona-Test notwendig.