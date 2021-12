Das war am 2. Dezember ein Thema im Telegram-Kanal der impfkritischen Landtagspartei MFG – wie es in einer anonymen Sachverhaltsdarstellung heißt, die den OÖNachrichten zugespielt wurde. Auch ein Link zum "Hersteller" solcher Impfpässe sei angeführt gewesen. Der Kanal werde von MFG moderiert, der Inhalt sei also zumindest geduldet bzw. den Abonnenten zur Verfügung gestellt worden, so der Vorwurf des Anzeigers.