Teilnahme Russlands überschattet OSZE-Konferenz in Wien

Vor dem Veranstaltungsort am Heldenplatz demonstrierten etwa 15 Vertreter der ukrainischen Diaspora. "Russische Verbrecher, die diesen Krieg propagieren, wurden zum Verhandlungstisch eingeladen", kritisierte eine Aktivistin.

Die Anwesenheit russischer Abgeordneter bei der OSZE-Tagung ließ die Wogen hochgehen. Heute wird die Tagung – just am Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine – fortgesetzt. Bei vorangegangenen OSZE-Treffen hatten die Gastgeber Großbritannien und Polen keine Russen einreisen lassen. Österreichs Außenministerium vertrat aber den Standpunkt, dass man als Land, in dem die OSZE ihren Hauptsitz hat, zur Erteilung der Visa verpflichtet sei. Auch die OSZE bestätigte das.

Der 1995 gegründeten Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gehören 323 Parlamentarier aus 57 Staaten an. Tatsächlich anwesend waren gestern Abgeordnete aus 52 Ländern. Die Ukraine und Litauen boykottieren das Treffen.Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung, Margareta Cederfelt, verteidigte die Anwesenheit der russischen Parlamentarier. Sie verdienten es, hier zu sein, sagte sie. So könnten sie die Ablehnung des russischen Angriffskriegs hören. Der Leiter der US-Delegation Ben Cardin hielt dagegen: Die sechs Russen hätten nie zu dem Treffen kommen dürfen.

Tür nicht zuschlagen

"Wir stehen in ungeteilter Solidarität an der Seite der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Volkes!", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) bei der Eröffnung der Tagung. Gleichzeitig sei es die "Pflicht" der Mitglieder der OSZE und der Parlamentarischen Versammlung, "die Tür der Diplomatie nicht zuzuschlagen".

In der Sitzung selbst soll es hitzig zugegangen sein, insbesondere in russischer Sprache, die in der Online-Übertragung nicht übersetzt wurde. Die OSZE ließ keine Journalisten zur Veranstaltung in der Hofburg zu, das Treffen wurde online übertragen. Man wollte eine "riesige Propagandashow" russischer Journalisten vermeiden, hieß es dazu. Die Vereinigung der Europajournalisten protestierte.

Die ukrainische Delegation blieb zwar der Tagung fern, nach Wien war sie dennoch gekommen. Ein slowakischer Abgeordneter verlas die Rede der ukrainischen Delegation. Die Anwesenheit der russischen Parlamentarier sei "eine Beleidigung für die Opfer ihrer Gräueltaten", hieß es.

Die Ukrainer trafen mit US-Vertretern zusammen, heute werden sie an einer Sondersitzung des Nationalrats teilnehmen. Der Vorsitzende des EU-Unterausschusses Reinhold Lopatka (VP) wurde von Cederfelt beauftragt, die Aufnahme eines parlamentarischen Dialogs zwischen der Ukraine und Russland zu unterstützen. Lopatka trat gestern mit SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner vor die Medien. Beide verteidigten die russische Teilnahme an der OSZE-Tagung. Es sei wichtig, Gesprächskanäle offen zu halten.

Das Innenministerium wies darauf hin, dass die Visa für die russischen Delegierten ausschließlich für die OSZE-Teilnahme gelten würden. Der Besuch anderer Veranstaltungen sei nicht erlaubt.

Selenskyj soll per Video zu Österreichs Mandataren sprechen. Bild: APA/AFP/Andy Buchanan

Selenskyj-Rede im Hohen Haus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird voraussichtlich am 30. März eine virtuelle Rede im österreichischen Parlament halten. Der Video-Auftritt soll vor Beginn der Nationalratssitzung stattfinden. Im Vorjahr war eine Schaltung zu Selenskyj am Widerstand der FPÖ gescheitert. Formal handelt es sich nun deshalb um eine Einladung des Nationalratspräsidenten. Vergangenen Juni hatte bereits der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk – damals noch im Ausweichquartier in der Hofburg – eine Rede gehalten. Die freiheitlichen Mandatare blieben damals der Ansprache fern.

Heute findet auf Antrag der Neos eine Sondersitzung des Nationalrats statt, bei der des ersten Jahrestags des Angriffs Russlands auf die Ukraine gedacht werden soll. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger drängte gestern darauf, dass eine neue Sicherheitsdoktrin im kommenden Halbjahr erstellt werden solle.

„Die Zeitenwende ist in Österreich nicht angekommen“, sagte Meinl-Reisinger. Die Neutralität werde mit Nostalgie wie Mozartkugeln oder Lipizzaner verteidigt.

Die FPÖ will bei der heutigen Sondersitzung eine Petition für eine „aktive Friedens- und Neutralitätspolitik statt Kriegstreiberei“ einbringen. Es brauche eine Abkehr von der Kriegsrhetorik, forderte FP-Generalsekretär Christian Hafenecker.

Kritik an der FPÖ kam von der SPÖ. „Neuerdings tut die FPÖ mit ihrem Obmann Kickl krampfhaft so, als sei sie Schutzpatronin der Neutralität“, sagte SP-Wehrsprecher Robert Laimer. Dies sei „völlig unglaubwürdig“, habe doch die FPÖ früher für einen raschen NATO-Beitritt Österreichs geworben. Auch Laimer kündigte einen Antrag zur Neuverhandlung der Sicherheitsstrategie unter Wahrung der Neutralität an.

