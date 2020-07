Tanners nächste Kehrtwende: Doch Leasing-Jets?

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) hat ihre jüngst ventilierten Pläne für das Ende der Luftraumüberwachung durch die Saab-105-Flieger gestern im Ministerrat eingebracht. Und dabei prompt wieder einmal Verwirrung gestiftet.

Denn hieß es bisher, der Einsatz der zwölf Saab 105 würde mit Jahresende aus Altersgründen ersatzlos auslaufen und die Luftraumüberwachung danach komplett von den 15 Eurofightern übernommen, ist im Ministerratsvortrag nun von der Prüfung einer "Überbrückungslösung mit Leasing-Modell" die Rede.

Diese werde aber nur für den Fall in Betracht gezogen, dass es im Streit mit dem Eurofighter-Hersteller zu einer Rückabwicklung des Vertrags kommt – und Österreich die Eurofighter zurückgeben kann. Dann bräuchte es sofort eine "Überbrückungslösung", so die Erklärung im Verteidigungsministerium. Dass sie eine einvernehmliche Lösung mit Airbus anstrebe, verneinte Tanner bei einem Truppenbesuch in Linz am Nachmittag: "Ganz sicher nicht".

Von der Opposition hagelte es dennoch neuerlich Kritik an Tanner. "Die Orientierungslosigkeit nimmt kein Ende", kritisierte SP-Wehrsprecher Robert Laimer, FP-Chef Norbert Hofer sprach von "blankem Chaos", die Neos von einem Zick-Zack-Kurs. Der Grüne Koalitionspartner hingegen kann sich für eine Leasing-Alternative zu den Eurofightern durchaus erwärmen: "Uns ist wichtig, dass man die Leasing-Variante überprüft und hier als Grundlage präsentiert", sagte Wehrsprecher David Stögmüller zu den OÖNachrichten.