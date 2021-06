Tanner kappt Führungsebenen

Sie habe bei ihrem Amtsantritt positive Veränderungen bei der Truppe versprochen. Ein höheres Budget habe sie bereits erreicht, nachhaltiger wäre jetzt aber die Änderung bei den Strukturen. Also kündigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) gestern Abend bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten in Wien eine Strukturreform an, die Effizienzsteigerungen in der Verwaltung bringen soll.

Unmittelbare Auswirkungen hat die Reform nach den Worten Tanners ausschließlich auf die Zentralstellen mit dem Verteidigungsministerium und dem Streitkräftekommando. Demnach werden einerseits aus sechs Sektionen ab 1. Juli nur noch drei: die Generaldirektion für Verteidigungspolitik, die Präsidialdirektion sowie die Generaldirektion für Landesverteidigung - das ist die Generalstabsdirektion. Generalstabschef General Robert Brieger wird aufgewertet und damit wirklich zum ersten Soldaten, der die Truppe führt.

Das Streitkräftekommando wird gestrichen, die Landstreitkräfte mit der bisherigen Sektion IV, Einsatz, zu einer von insgesamt neun zur Generalstabsabteilung gehörenden Direktionen zusammengeführt. Die Luftstreitkräfte (Luftraumüberwachung und Luftunterstützung) werden ebenfalls eine Direktion. Insgesamt von der Reform betroffen sollen zwischen 1300 und 1700 Personen sein. Allerdings werde niemand den Job verlieren, versichert Tanner. Erleichtert wird dieses Vorhaben dadurch, dass in den kommenden acht Jahren eine große Pensionierungswelle ansteht - alleine in der obersten Führung tritt mehr als ein Drittel in den Ruhestand.

Da die Zahl der gesamten Heeres-Planstellen allerdings nicht verringert werden soll, würden somit zusätzliche Jobs bei der Truppe möglich, die Reform in der Verwaltung somit die Truppe stärken. (eku)