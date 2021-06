Weniger Verwaltung, mehr Truppe. Dieses Versprechen habe sie bei ihrem Amtsantritt gegeben – und mit 1. Juli werde es nun umgesetzt, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten am Dienstagabend in Wien. Betroffen von dieser neuen Heeresreform sind daher nur die Zentralstellen mit dem Verteidigungsministerium sowie dem Streitkräftekommando in Graz bzw. Salzburg.