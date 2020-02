Die drohenden Worte von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) nach dem jüngst erhärteten Korruptionsverdacht ("Airbus wird mich noch kennenlernen") haben beim Eurofighter-Hersteller nur kurz Wirkung gezeigt. Ein vor dem Wochenende ausgesprochenes Angebot zum "Gedankenaustausch" in Wien wurde am Montag von einem Sprecher des Konzerns per E-Mail zurückgezogen.