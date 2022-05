Ukrainische Flüchtlinge: Takacs weist Kritik an mangelnder Versorgung zurück

64.000 Menschen, die aus dem ukrainischen Kriegsgebiet vertrieben worden sind, seien derzeit in Österreich registriert, so Takacs am Sonntagabend im "ZiB 2"-Gespräch. "Jeder, der in Österreich Schutz gesucht hat, hat ihn auch bekommen - ein Dach über dem Kopf, ein Bett und eine entsprechende Versorgung", sagte der Flüchtlingskoordinator, der Mitte März von Kanzler Nehammer (VP) bestellt wurde. Michael Takacs war zuvor als Kabinettschef-Stellvertreter von VP-Innenminister Gerhard Karner tätig und hatte bereits von August 2015 bis September 2016 an der Seite von Christian Konrad die Flüchtlingskrise koordiniert.

"Geldmittel reichen für Grundversorgung"

Auf insgesamt 150.000 bis 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine stelle man sich ein. Aktuell stünden österreichweit rund 9500 Quartiere mit 48.000 Plätzen bereit, größtenteils aus dem privaten Bereich. 1000 Plätze stelle die Bundesbetreuungsagentur zur Verfügung, zusätzlich gebe es die Ankunftszentren in den Bundesländern. "Derzeit werden rund 20 Prozent der Quartiere, die wir haben, belegt und wir bauen weiter auf", sagte Takacs.

Der auf Basis von EU-Recht geltende Schutzstatus gewährt Flüchtlingen aus der Ukraine zwar wie Asylberechtigten ein Bleiberecht in Österreich, wie Asylbewerber würden sie jedoch nur die knappe Grundversorgung erhalten. "Reicht das?", will "ZiB 2"-Moderator Martin Thür angesichts von NGO-Kritik, es fehle ukrainischen Vertriebenen am Nötigsten, von Takacs wissen. "Die Geldmittel reichen für eine Grundversorgung aus, für Lebensmittel, für ein Quartier", antwortet der Flüchtlingskoordinator, "wer welche Beträge am Ende des Tages bekommt, ist ein politischer Prozess", so Takacs. Er füge sich dem, was von der Politik bestimmt wird und setze dies dann operativ um.

Video: Flüchtlingskoordinator Michael Takacs im "ZiB 2"-Interview: