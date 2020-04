Tage der Wahrheit: Was uns nach Ostern erwartet

Wie viele Österreicher sind wirklich mit dem Coronavirus infiziert? Die Dunkelziffer ist wichtig: Je höher sie ist, desto schneller kann sich das Virus ausbreiten, wenn Personen ohne Symptome andere infizieren. Eine hohe Dunkelziffer bedeutet aber auch, dass die Sterberate niedriger ist.

Licht ins Dunkel soll der Stichprobentest der Bundesregierung bringen, der unter 2000 repräsentativ ausgewählten Österreichern in den vergangenen Tagen durchgeführt wurtde. Er wird über das Wochenende ausgewertet, voraussichtlich am Montag sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Anhand dieser Stichprobe wird sich auch ableiten lassen, wie es mit den Beschränkungen des täglichen Lebens weitergehen kann. Österreich ist mit diesem Test Vorreiter in Europa.

Ergebnisse von nicht repräsentativen Stichprobentests in drei Zielgruppen, die zuletzt gemacht wurden, liegen dem Vernehmen nach schon vor. Die Ergebnisse sollen nicht so schlecht sein. In vier Pflegeheimen wurden 365 Proben genommen, wovon drei positiv waren. In drei Krankenhäusern wurden 444 Proben genommen, wovon auch drei positiv waren. In mehreren Supermärkten wurden 352 Proben genommen, wovon keine positiv war.

Eine große Befürchtung ist aber, dass die Disziplin zu Ostern nachlässt und es zu Familienfeiern kommt. Das müsse man unbedingt verhindern, hier bestehe großes Ansteckungsrisiko, heißt es aus Regierungskreisen. Die massiven Anstrengungen der vergangenen Wochen könnten so zunichte gemacht werden.

Mit aufmunternden Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Österreicher bei einer TV-Ansprache am Donnerstagabend zum Durchhalten aufgerufen. Er wisse nicht genau, wie lange die Krise noch dauern werde, aber er wisse, dass sie irgendwann vorbeigehen werde. Bis dahin und in Zukunft brauche es ein "neues Miteinander" im Land.

Das Gesundheitsministerium gab gestern bekannt, dass bisher 92.190 Corona-Tests in Österreich durchgeführt wurden. Am Tag davor war von rund 56.000 die Rede. Der große Sprung liegt darin, dass viele kleine Labors noch nicht mit der Schnittstelle zur Datenerfassung verbunden waren.

Das Land Oberösterreich gab gestern vier weitere Corona-Todesfälle bekannt: eine 86-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Eferding, ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land (Obduktion angeordnet), ein 74-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus Linz und eine 74-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

