Tag der offenen Türen und Kranzniederlegungen

WIEN. Am morgigen Nationalfeiertag öffnen sich in Österreich wie gewohnt einige Türen – manche gehen zum ersten Mal auf.

Tradition hat die jährliche Leistungsschau des Bundesheeres auf dem Wiener Heldenplatz – diese findet bereits zum 29. Mal statt. Neben der Angelobung von rund 1200 Rekruten werden dort Waffen und Fahrzeuge, unter anderem der Hubschrauber "Lion" und das Flugabwehrsystem "Skyranger" präsentiert.

Bei der Pressekonferenz auf dem Heldenplatz sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP), dass das Heer mit dem "Großaufgebot" zeigen wolle, "was es kann". Im Anschluss wurde die Panzerkolonne von der Ministerin Tanner in Empfang genommen. Tanner würde ihr Amt gerne behalten, sagte sie am Rande der Veranstaltung. Es handle sich um ihren "Traumjob", die Zusammensetzung der nächsten Regierung werde sich aber erst zeigen.

Ebenfalls vertreten ist das Heer in Salzburg: Dort können Interessierte auch die Schwarzenberg-Kaserne besichtigen, wo am Samstag rund 700 neue Soldatinnen und Soldaten angelobt werden. Danach ist eine Gefechtsvorführung der Einsatzkräfte geplant. Außerdem gibt es einen Flaggensprung und Flüge der in Salzburg stationierten Luftstreitkräfte.

Viel los sein wird auch in und um die Hofburg, Bundeskanzleramt und das Parlament: Nach der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta auf dem Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und durch die Bundesregierung werden die Feierlichkeiten am Vormittag beginnen. Sowohl die Präsidentschaftskanzlei als auch das Parlament laden bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Das Hohe Haus bietet bei Rundgängen einen Einblick in die Ausschusslokale, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Das Bundeskanzleramt auf dem Ballhausplatz und die Hofburg bieten ebenfalls Rundgänge an – um 10 Uhr öffnet der Bundespräsident persönlich die Pforten.

Ein Foodtruck namens Kunasek

Zum Feiern ist den Freiheitlichen zwar aufgrund des Regierungsbildungsauftrags des Bundespräsidenten an Karl Nehammer aktuell weniger zumute, trotzdem laden auch die Blauen zu einer Veranstaltung. Hinter dem Parlament wartet kostenlose Verpflegung aus der Gulaschkanone und einem Foodtruck, den das Konterfei des steirischen FP-Landeschefs Mario Kunasek ziert.

