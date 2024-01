Tag der Elementarbildung im Zeichen der Personalnot

Seit 2018 nutzen die Beschäftigten in der Elementarbildung (Kindergärten, Krabbelstuben, Horte) den 24. Jänner, um an diesem Tag ihre Forderungen an die Politik zu richten. Auch heute sind wieder Aktionen geplant.

Laut Statistik Austria gab es im Betreuungsjahr 2022/23 in Österreich rund 9700 institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen. Davon waren rund 4600 Kindergärten (für Kinder ab 2,5 oder drei Jahren bis zum Schuleintritt), rund 2700 der Einrichtungen waren Krippen (für unter Dreijährige) und 1600 altersgemischte Einrichtungen (zwischen 1,5 und 15 Jahren, Altersgrenzen variieren je nach Bundesland) und knapp 900 Horte. Insgesamt wurden in diesen Einrichtungen 388.300 Kinder betreut.

In Österreich werden laut der OECD-Studie "Bildung auf einen Blick" 2022 rund 0,7 Prozent des BIP in elementare Bildung investiert. Das ist weniger als der EU-Schnitt (0,8 Prozent) – der OECD-Schnitt liegt bei 0,9 Prozent des BIP.

Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal, seit 2021 gab es mehrfach Proteste für mehr Geld, bessere Rahmenbedingungen und bundesweit einheitliche Regeln für die Elementarpädagogik.

Eine Studie im Auftrag des Bildungsministeriums lässt eine weitere Verschärfung der Personalnot erwarten: Berücksichtigt man Bevölkerungsentwicklung, Betreuungsquoten sowie Personalabgänge und -nachschub, könnten bis 2030 rund 13.700 Fachkräfte fehlen. Bei einer Verbesserung des Betreuungsschlüssels, der ebenfalls vom Personal gefordert wird, wären es sogar 20.200.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper