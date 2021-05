Süddeutsche bringt Wallner als nächsten Bundeskanzler ins Spiel

Es handle sich dabei um "eine völlig unnötige Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen", hieß es aus Wallners Büro. Wallner hatte schon in früheren Jahren betont, keine Ambitionen auf ein Regierungsamt in Wien zu hegen.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete am Montag, dass bei einer Anklage von Kurz wegen Falschaussage im U-Ausschuss "seine Karriere, sein Ruf auf dem Spiel" stünden. Die ÖVP rüste sich für den worst case und mache Planspiele für den Fall, dass Kurz sein Amt ruhen lassen müsse: "Dem Vernehmen nach könnte der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner für ihn einspringen", wurde geschrieben.