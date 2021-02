Südafrika-Mutation: Massentests in Tirol begonnen

In Tirol haben die angekündigten "verschärften Maßnahmen" gegen die Ausbreitung der Südafrika-Coronamutation B.1.351 begonnen. Diese betreffen vor allem den Bezirk Schwaz, wo am Freitag flächendeckende Antigen-Tests bzw. "Massentests" angelaufen sind. Das "erweiterte Testangebot" in Schwaz steht für die kommenden zehn Tage zur Verfügung.

Zudem fährt Tirol ab sofort ein "vertiefendes und ganzheitliches Contact Tracing", einen verstärkten Schutz der Alten- und Pflegeheime sowie eine landesweite Erweiterung der Testkapazitäten auf 50.000 Testungen pro Tag gegen die Südafrika-Mutante auf.

Video: Gegen die Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation wird in Tirol verstärkt mittels Massentests und Contact-Tracing vorgegangen.

Jeder positive Antigen-Test werde mittels PCR-Test überprüft. "Einzigartig in Tirol ist auch, dass jeder positive PCR-Test bereits einer Voranalyse unterzogen wird: Ein in Tirol tätiges Labor, mit welchem das Land Tirol seit längerem zusammenarbeitet, kann bereits in einer solchen Analyse einen Verdacht auf die britische und südafrikanische Mutation feststellen", so der Leiter des Corona-Einsatzstabes, Elmar Rizzoli. Bei einem Verdacht werde die Gesundheitsbehörde informiert, damit weitere Abklärungen stattfinden können. Die verdächtigen Proben würden vorrangig behandelt und "beschleunigt sequenziert".

Die Zahl der aktiven "Südafrika-Fälle" ist inzwischen in Tirol von fünf auf einen gesunken. Insgesamt hat es in dem Bundesland bisher 75 Fälle der südafrikanischen Mutation gegeben. Von der britischen Mutation wurden 21 Fälle in Tirol bestätigt. Auch hier gab es am Freitag nur noch eine aktiv positive Person.

