Studie: Österreich bei Wissenschaftsskepsis im Schnitt

Es gibt in Österreich "definitiv eine Neigung zu Kritik und Skepsis gegenüber Wissenschaft und Demokratie", das Phänomen sei aber nicht so ausgeprägt, wie oftmals angenommen.

Das zeigt eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) über Ursachen von Wissenschafts- und Demokratieskepsis in Österreich. Die Analyse zeigt allerdings einen harten Kern von rund zehn Prozent der Bevölkerung, die Wissenschaft grundsätzlich und über mehrere Bereiche hinweg ablehnen.

Eine Eurobarometer-Umfrage hat 2021 große Skepsis und Desinteresse gegenüber der Wissenschaft gezeigt. Weil das Thema vor allem im Zuge der Covid-19-Pandemie, etwa in Verbindung mit Impf- und Maßnahmenskepsis sowie Anfeindungen von Forschern, in den Fokus gerückt ist, hat Bildungsminister Martin Polaschek (VP) im Vorjahr das IHS mit der Studie zur Erforschung der Ursachen beauftragt. "Wer Wissenschaft angreift, greift auch die Demokratie an", betonte Polaschek am Montag bei der Präsentation der Ergebnisse.

Die IHS-Forscher haben unter Leitung von Johannes Starkbaum die Daten mehrerer Studien analysiert, Experten interviewt und Stimmen aus der Bevölkerung gehört. Dabei zeigte sich eine "durchaus positive Einstellung" gegenüber Wissenschaft, "ein Großteil der österreichischen Bevölkerung ist der Wissenschaft und Demokratie gegenüber positiv eingestellt", so Starkbaum. Nicht bestätigt habe sich, dass Österreich im Vergleich mit anderen EU-Staaten unter den besonders wissenschaftsskeptischen Ländern ist. Unterschiedliche Umfragen würden klar zeigen, dass das Vertrauen in Wissenschaft sowie in Wissenschafter im Vergleich zu anderen Institutionen und Gruppen fast durchgehend am höchsten und in den vergangenen Jahren auch weitgehend stabil geblieben sei. Die Studie fand auch "keine eindeutigen Hinweise dafür, dass in letzter Zeit ablehnende Haltungen gegenüber Wissenschaft zugenommen hätten".

Gemessen wurden Zustimmung bzw. Ablehnung zu vier Aussagen, die dem wissenschaftlichen Konsens diametral widersprechen. Dabei handelt es sich um Aussagen zum Klimawandel (zum Großteil durch natürliche Zyklen und nicht durch menschliches Handeln), zur Evolution (Mensch hat sich nicht aus früheren Tierarten entwickelt), zu Viren (wurden in staatlichen Laboren erzeugt, um unsere Freiheit zu kontrollieren) und zu Krebs-Heilmitteln (gibt es, werden aber aus kommerziellen Interessen vor der Öffentlichkeit zurückgehalten).

Zwischen 21 und 31 Prozent stimmten zumindest einer Aussage zu, nur ein Prozent allen vier. Damit liege Österreich im EU-Mittelfeld.

