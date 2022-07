Strompreise: Mikl-Leitner setzt Regierung unter Druck

Die Aussicht auf einen Winter, in dem die Teuerungswelle vor allem die Energiepreise in ungeahnte Höhen steigen lässt, heizt in der Politik die Diskussion über Gegenmaßnahmen an. Am Wochenende hat mit Johanna Mikl-Leitner die erste prominente VP-Politikerin eine Strompreisdeckelung eingefordert.

"Ich weiß, dass der Staat natürlich nicht alles abfedern kann, aber es muss eine gewisse Lenkung stattfinden", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau im ORF angesichts der zu erwartenden teils enormen Nachzahlungen bei den Energiekosten. Von der türkis-grünen Bundesregierung forderte sie in den nächsten Wochen die Vorlage eines "ganz klaren Plans".

Landtagswahl in Sicht

In Niederösterreich stehen spätestens im März 2023 Landtagswahlen an. Mikl-Leitners VP hat zuletzt knapp eine absolute Mehrheit erreicht, liegt derzeit in Umfragen aber bei nur noch 40 Prozent. Mikl-Leitners Ruf nach einem Preisdeckel ist auch deshalb bemerkenswert, weil Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) erst am Freitag im Nationalrat die gleiche Forderung der Opposition als nicht effizient zurückgewiesen hat.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) schlug in der "Presse" in die gleiche Kerbe und präzisierte die Bedenken der Regierung: Österreich alleine tue sich mit einer staatlichen Preisgrenze schwer, "wir würden eine ganze Stromzone aus mehreren Ländern subventionieren, und die Effekte bei uns wären gering", sprach Kogler von einer "populistischen Story".

Vorsichtige Unterstützung für Mikl-Leitner kam von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Klar ist, dass es weiter Hilfen für die Menschen braucht", daher sollte mit Experten auch über einen Preisdeckel nachgedacht werden. "Auch wenn dieser wahrscheinlich nur auf europäischer Ebene effizient installiert werden kann", sagte Stelzer.

Er sei "kein großer Freund" von Strompreisdeckelungen erklärte unterdessen EU-Budgetkommissar Johannes Hahn (VP). Wenn einkommensschwache Haushalte unter den hohen Energiepreisen leiden, "sollte ihnen direkt geholfen werden", sagte Hahn. In Sachen Versorgungssicherheit kündigte Hahn einen EU-Notfallplan für den Winter an.

Von Mahrer bis Kickl

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (VP) kritisierte im "Kurier" die Russland-Sanktionen als "nur mit einer Gehirnhälfte gedacht". So werde jetzt Öl "in großem Stil von Indien gekauft", das dann mit Aufschlag wieder im Westen lande.

FP-Chef und Sanktionskritiker Herbert Kickl bot Mahrer deshalb einen "Schulterschluss mit der FP" an. SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigte sich erfreut, dass Mikl-Leitner den Vorstoß von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner für einen Strompreisdeckel übernommen habe.