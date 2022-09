Strompreisbremse und Rabatt: Niederösterreicher profitieren doppelt

Monatelang wurde über sie diskutiert, heute wird die Strompreisbremse im Ministerrat beschlossen. Die Entlastungsmaßnahme soll ab 1. Dezember für ein Jahr lang gelten. Ein Überblick, was bisher über die Strompreisbremse bekannt ist:

Wie funktioniert die Bremse?

Die Strompreisbremse setzt eine Grenze, die sich an 80 Prozent des Stromverbrauchs eines durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalts orientiert. In Zahlen: Bis zur Grenze von 2900 kWh zahlt man so einen Strompreis von maximal zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh). Für alles darüber muss der Marktpreis bezahlt werden.

Wie groß ist die Entlastung?

500 Euro soll ein Haushalt dadurch sparen. Wie viel ein Haushalt wirklich spart, hängt von den Stromtarifen ab – und diese klaffen auseinander. Bei der Energie AG beträgt er für Bestandskunden bis Ende des Jahres neun Cent. Linz-AG-Kunden zahlen knapp 20 Cent. Viel sparen können Neukunden, für sie ist Strom sehr teuer. Bei der Energie AG zahlen Neukunden 50 Cent, bei der Linz AG 35.

Der Grund dafür: Die Energiemengen für Neukunden hätten nicht im Vorfeld eingekauft werden können. Sie müssen zu aktuellen Preisen beschafft werden.

Was passiert mit den Strompreis-Entlastungspaketen der Länder?

Im Fall von Niederösterreich bleibt die "blau-gelbe Förderung" des Landes aufrecht. Ab Dezember zahlen die Österreicher durch die Strompreisbremse bis 2900 Kilowattstunden (kWh) zehn Cent pro kWh. Ab Oktober erhalten die Niederösterreicher durch ihren Strompreisrabatt zusätzlich eine Entlastung von elf Cent pro kWh für 80 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs. Wenn der Verbrauch die 2900 kWh also nicht übersteigt, verdienen die Niederösterreicher pro kWh einen Cent, das sind in Summe maximal 29 Euro. Dieser Betrag werde von der Gesamtsumme der Rechnung, die auch Grundgebühr und Netzkosten enthält, abgezogen, hieß es vonseiten des Landes.

Gilt die Unterstützung nur für Haushalte?

Die aktuelle Regelung gilt vorerst nur für Privathaushalte. Für Unternehmen und energieintensive Branchen sei laut Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) eine weitere Regelung in Planung.

Muss die Unterstützung beantragt werden?

Nach aktuellem Stand wird die Regelung vom Energieversorger abgewickelt. Die Entlastung dürfte dann bei der nächsten Jahresabrechnung zur Geltung kommen.

Wird es weitere "Bremsen" geben?

Der Strompreis treffe alle, daher habe dessen Regelung höchste Priorität, sagte Nehammer. Er will auch weitere Heizenergieträger entlasten. Einerseits nannte er einen Gaspreisdeckel auf europäischer Ebene, andererseits aber auch eine Abfederung für jene, die mit Pellets oder Öl heizen.

Was kostet die Strompreisbremse und woher kommt das Geld?

2,5 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung für die Bremse zur Verfügung. Aus welchem Topf das Geld stammt, ist noch offen.