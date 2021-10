Strolz über Kurz "Es ist vorbei"

Er wolle Kurz heute keine Steine nachwerfen, so Strolz weiter. Kurz stehe ohnehin am Anfang eines monatelangen Prozesses, an dessen Ende der Abschied der ÖVP von Kurz stehen werde. Er werde sich auch als ÖVP-Chef nicht halten können. Und: Immer mehr würden sich von ihm abwenden, so Mathias Strolz im ORF.

Er empfahl Kurz, sich noch vor Weihnachten ganz aus der Politik zurückzuziehen. Andernfalls rechnet Strolz sogar damit, dass sich die ÖVP spalten könne.

Strolz fand harte Worte, sprach von einer „moralischen Verluderung, die unter dem Hund“ sei: „Das ist verlogen von der privaten Lebensführung bis zur Inszenierung des Kanzleramtes. Und die Menschen werden das immer mehr erkennen.“ Wenn Spitzenpolitik quasi zur Befriedigung persönlicher Bedürftigkeiten veranstaltet werde, dann sei das zu wenig: „Ich erwarte mir auch ein Mindestmaß an Idealismus, so Strolz in wien.orf.at.