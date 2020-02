Streit zwischen den Chefs in der Sozialversicherung

Der Vorsitzende des Dachverbands, der Welser Stadtrat Peter Lehner (VP), erntet Kritik, weil er eine Angleichung der Leistungen für Arbeiter und Angestellte an jene der Beamten und Selbstständigen am Wochenende abgelehnt hat.

"Die Leistungen müssen über alle Krankenversicherungsträger hinweg gleich sein", sagte am Montag die stv. Dachverbandsvorsitzende Ingrid Reischl. Die leitende ÖGB-Sekretärin wechselt sich in der Führung des Dachverbands halbjährlich mit dem Wirtschaftsbündler ab. "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und damit eines unserer wichtigsten Ziele", sagte Reischl. Barbara Teiber, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten in der Gesundheitskasse (ÖGK), warf Lehner "nichts als Verachtung" für die Arbeitnehmer vor.

Lehner, der gleichzeitig Obmann der Selbstständigen-Versicherung SVS ist, argumentierte, dass "auch die Beiträge unterschiedlich sind." Außerdem gebe es die freie Berufswahl. Innerhalb der ÖGK werde es Harmonisierung "durch Innovation" geben, so Lehner. Wahlfreiheit bei der Berufswahl als Argument sei "zynisch und lebensfern", sagte Teiber.