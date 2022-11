Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) „gehört überarbeitet“, hat VP-Klubobmann August Wöginger im Lichte der hohen Asylzahlen vor einigen Tagen angeregt. Was er damit konkret meint, wollte Wöginger bis dato nicht offenbaren. Am Dienstag schlossen sich davon unbeschadet die Reihen der VP-Länderchefs, die ihn in der Forderung mehr oder weniger bestärkten.Die Modernisierung der in Österreich im Verfassungsrang stehenden Konvention wäre mit hohen Hürden verbunden.