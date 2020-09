Streit um Aufnahme von Flüchtlingen: Regierung ohne gemeinsame Linie

Während Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Videobotschaft betont hat, dass Österreich keine Geflüchteten aufnehmen werde, will Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) weiter darüber verhandeln. Noch vor der Ausstrahlung des aufgezeichneten Gesprächs im Rahmen der Ö1-Interviewreihe "Im Journal zu Gast" am Samstag untermauerte Sebastian Kurz seine Ablehnung der Flüchtlingsaufnahme in einem in der Früh geposteten Facebook-Video - zu den Details.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will allerdings weiterhin mit der ÖVP über die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem niedergebrannten Lager Moria in Griechenland verhandeln. "Wenn das sogar der Herr Söder schafft und jetzt auch der niederländische Premier, der Herr Rutte, ja dann kann das Österreich auch schaffen", sagte er im Ö1-Radio am Samstag.

Kogler will Lösung "im europäischen Geist"

Der Vizekanzler verwies außerdem darauf, dass es auch in der ÖVP selbst Stimmen für eine Flüchtlings-Aufnahme aus Moria gibt: "Wir organisieren uns ja nicht nur im Grünen Bereich. Sondern es ist ja ganz offensichtlich, dass immer mehr Menschen, beziehungsweise immer mehr Bürgermeister und Bürgermeisterinnen - etwa von ÖVP -, kirchliche Organisationen, viele Hilfsorganisationen, ebenfalls in diese Richtung arbeiten", sagte er im für das Ö1-"Mittagsjournal" aufgezeichneten Gespräch. "Wir arbeiten in Gesprächen mit dem Koalitionspartner daran, da eine Lösung zu finden, dass wir im europäischen Geist und im europäischen Konzert mit den Ländern, die sich bereit erklären, dass wir damit dabei sind."

Video: Politikwissenschaftler Peter Filzmaier über den Haussegen in der Koalition

Zehn europäische Staaten haben sich unterdessen zur Aufnahme von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen bereit erklärt, von ihnen wollen allein Deutschland und Frankreich je 100 bis 150 übernehmen. Diesem ersten Schritt werde ein weiterer folgen, hatte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag gesagt. "Ich lege persönlich sehr großen Wert darauf, dass wir eine rasche Lösung für Familien mit Kindern finden."

Kritik von allen Oppositionsparteien

SPÖ, FPÖ und Neos übten scharfe Kritik an der Haltung von Kurz. "Leben retten ist niemals Symbolpolitik", sagt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. "Wer nicht hilft, macht sich mitschuldig. An dieser Wahrheit ändern auch Ihre Belehrungen nichts." SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried kündigte an, dass die größte Oppositionspartei im Nationalrat einen Antrag zur Aufnahme von Kindern aus Moria als "humanitäre Notmaßnahme" einbringen werde. Der Antrag sei auch eine "Nagelprobe für Vizekanzler Kogler und die grüne Regierungspartei".

Auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach sich auf Twitter einmal mehr für die Aufnahme von Kindern und Familien aus: "Wir bleiben dabei. Wir holen Familien mit kleinen Kindern aus Moria raus. Jetzt. Wir schaffen damit für diese einzelnen Menschen eine Perspektive und ein menschenwürdiges Leben. Das hilft nicht der ganzen Welt, aber der ganzen Welt dieser Kinder, Eltern."

Die FPÖ will die ÖVP hingegen auf ihre harte Haltung abtesten: "Wir werden mit der ÖVP den Lackmustest machen und im Parlament die entsprechenden Anträge einbringen. Ich bin gespannt, wie die ÖVP dann tatsächlich abstimmt", sagte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl via Aussendung am Samstag.

