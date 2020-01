Streit um 315 Millionen Euro, die von Linz nach Wien geflossen sind

315 Millionen Euro an allgemeinen Rücklagen sind von der früheren Gebietskrankenkasse (OÖGKK) in die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in Wien geflossen. Ob das Geld nach der mit 1. Jänner erfolgten Fusion wieder für Projekte in Oberösterreich bereitsteht, darüber wird gestritten.

„Unsere Rücklagen, die die OÖGKK in den vergangenen Jahren für wichtige Investitionen erwirtschaftet hat, sind weg und können – entgegen ursprünglicher Zusagen – nicht mehr für die oberösterreichischen Versicherten verwendet werden“, kritisiert Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer. Was mit den Beiträgen der Arbeitnehmer passiere, werde künftig nur noch in Wien entschieden.

Im Zuge der türkis-blauen Kassenreform wurde festgelegt, dass eingebrachte Rücklagen wieder für Projekte im Bundesland verwendet werden. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) kündigte an, der neuen Regierung „genau auf die Finger zu schauen“, damit diese Zusage auch eingehalten werde. „Die Finanzierungszusage hält“, sagt ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer zu den OÖN. Wenn aus Oberösterreich innovative Projekte, die die Versorgung verbessern, eingereicht werden und diese in das Gesamtkonzept passen, werde man sie finanzieren

Die Gewerkschaft argumentiert, dass das Geld dafür nicht da sei, weil ein großer Teil der allgemeinen Rücklagen der Bundesländer (insgesamt 600 Millionen Euro) in die gesetzlich vorgeschriebene Leistungssicherungsrücklage, die für Notfälle bereitgestellt werden muss (1,2 Milliarden Euro), geflossen sei. Das war notwendig, weil manche Kassen wie jene in Wien nicht genug einbrachten. Auch müssten aktuelle Defizite der ÖGK abgedeckt werden.

„Es wird ein hartes Jahr“

Wurzer betont, dass man Projekte langfristig sehen müsse. Man werde sehr wohl Investitionen finanzieren können. Für deren Beurteilung gebe es ein Regelwerk.

Insgesamt werde 2020 ein „hartes Jahr“, räumt Wurzer ein. Prognostiziert ist ein ÖGK-Defizit von 175 Millionen Euro, die Konjunktur schwächelt, und Leistungs-Harmonisierungen kosten Geld.