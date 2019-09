Streit um 300.000 Euro von der Gewerkschaft für SP-Wahlkampf

300.000 Euro hat der Verein "GewerkschafterInnen in der SPÖ" in diesem Wahlkampf lockergemacht, um die SPÖ mit Veranstaltungen zu unterstützen, genau so viel wie 2017. Heuer könnte die Wahlkampfhilfe aber gegen die neuen Regelungen zur Parteienfinanzierung verstoßen, die von der SPÖ mitbeschlossen wurden.

Seit Juli gilt, dass Parteien pro Jahr von einzelnen Spendern nicht mehr als 7500 Euro bekommen dürfen. Die Frage ist, ob die Ausgaben des Gewerkschafter-Vereins als Sachspende an die Partei gelten. Der renommierte Experte und Politikwissenschafter Hubert Sickinger bejaht: "Prinzipiell sind Transfers von nahestehenden Organisationen an Parteien auch Spenden, da gibt es nichts zu deuteln", sagt Sickinger. Die 300.000 Euro wären demnach um 292.500 zu viel.

Drozda verteidigt Konstruktion

SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda dagegen sieht keinen Verstoß: "Das ist Teil der Parteienfamilie der SPÖ und daher nicht als Spende zu werten", sagt er. 2017 habe der Rechnungshof die Konstruktion nicht als Parteispende gesehen, der Beitrag der Gewerkschafter hätte aber in der roten Wahlkampfkostenrechnung mitberücksichtigt werden müssen, so der Rechnungshof. Diese Frage prüft derzeit auch noch der unabhängige Parteien-Transparenz-Senat. Wenn er zum selben Schluss kommt, dann werde man auch die diesjährige Unterstützung zur Wahlkampfkosten-Obergrenze dazuzählen, kündigte Drozda an.

Die Vorgangsweise steht aber auch aus einem anderen Grund in der Kritik. Gegründet wurde der Verein "GewerkschafterInnen in der SPÖ" vor sieben Jahren als offizielle Vertretung der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) in der SPÖ. Damit entging die FSG der Offenlegungspflicht, die das Parteiengesetz seither vorsieht. Kritiker sprechen von einer Umgehungskonstruktion, auch weil die Vereine personell ident sind: FSG-Chef Rainer Wimmer ist etwa auch Chef des neuen Vereins.

Sollte die Unterstützung als unzulässige Spende gewertet werden, drohen Bußen zwischen 292.500 und 877.500 Euro.

