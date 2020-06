Streit in Tiroler Landesregierung nach Sexismus-Sager

Die bei dem Vorfall anwesende und direkt neben Geisler stehende Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) ärgerte sich, dass sie die Aussage "in dem Moment nicht gehört" habe. Sie sei in "intensivem Austausch mit der Aktivistin" gewesen, die Aussage Geislers sei aber "inakzeptabel".

Die grüne Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Bild: HELMUT FOHRINGER (APA)

"Verhalten widert mich an"

Die grüne Landtagsvizepräsidentin Stephanie Jicha meinte: "So eine frauenfeindliche und sexistische Aussage geht einfach gar nicht". Geisler verdrehe zudem die Tatsachen, indem er angab, die Aktivistin habe ihn unterbrochen. Er habe stattdessen sie unterbrochen, sagte Jicha. Auch die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski kritisierte Geisler heftig: "Geislers Verhalten widert mich an. Es offenbart den strukturellen Sexismus, der nach wie vor in höchsten politischen Ebenen des Landes fest verankert ist".

Kritik auch an Felipe

SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Bunner forderte, nun "nicht zur Tagesordnung" überzugehen. Die Entschuldigung Geislers ändere daran nichts. "Diese Beschimpfung offenbart Frauenfeindlichkeit und Hass auf politische AktivistInnen". Dass Felipe "einfach kommentarlos daneben" stand, sei "unerträglich". Es müsse nun eine "Diskussion über mögliche Konsequenzen" folgen.

Rücktritt Geislers gefordert

Für Tirols LAbg. FPÖ-Frauensprecherin Evelyn Achhorner stand indes die Konsequenz bereits fest: "Da gibt es keine Entschuldigung, sondern solche Repräsentanten der ÖVP oder sonstiger frauenfeindlicher Fraktionen und Parteien haben in der Politik nichts verloren". Achhorner erwartete sich daher den Rücktritt Geislers. Auch sie nahm Felipe aufgrund ihrer fehlenden Reaktion ins Visier: "Sie unterstützte somit Geisler in seiner Aussage, das ist wirklich das Allerletzte".

"Machogehabe"

Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider konnte das Schweigen Felipes ebenfalls nicht nachvollziehen: "Das ist völlig inakzeptabel und irritierend", meinte sie. "Wir Frauen brauchen uns derartige Angriffe und Untergriffe, derartiges Machogehabe nicht bieten lassen". Widerrede werde hier "zur Pflicht", hielt sie fest. Platter müsse zudem eine "aufrichtige Entschuldigung" einfordern. Darüber hinaus richtete die Liste Fritz direkt eine Aufforderung an Geisler: "Herr Landeshauptmannstellvertreter Geisler, entschuldigen sie sich aufrichtig oder treten sie zurück!".