Streit bei Wiener Grünen - Kogler: "Kein Machtwort"

"Wir sind nicht so organisiert, dass da mit Machtworten ,herumgepfudelt‘ wird", sagte er dazu in der ORF-Pressestunde. Bei den Personalentscheidungen des Rathausklubs handle es sich um ein demokratisches Votum. Zudem gebe es in Wien die Chance auf eine "hervorragende Neuaufstellung".

Am Samstag fand die virtuelle Landesversammlung der Wiener Grünen statt. Hebein nahm dabei Bezug zu den jüngsten Ereignissen: In der Vorwoche hatte der Grüne Rathausklub Hebein weder zur Klubobfrau noch zur nicht amtsführenden Stadträtin gewählt.

"Es gibt einen Riss durch unsere Partei, der ist deutlich zu spüren", sagte Hebein in ihrer Rede. Ein Ausschuss wurde eingesetzt, der die parteiinternen Geschehnisse aufarbeiten solle. Sie werde sich daran beteiligen, "dass meine Nachfolge klar geregelt wird", kündigte Hebein an. Ihre Amtsperiode würde regulär Ende 2021 enden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler

Wien-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.