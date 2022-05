Strafe für SPÖ wegen zu hoher Parteispenden

In erster Linie geht es vor allem um Wahlwerbung der SP-Gewerkschafter (FSG) im Jahr 2019 im Magazin "FSG-Direkt", deren Wert mit 12.500 Euro die zulässigen 7500 Euro überstiegen hatte. Außerdem wurde die SPÖ neuerlich wegen der günstigen Pacht des Europacamps der Parteijugend am Attersee verurteilt. In Summe liegt die Strafe für die SPÖ bei 91.900 Euro. Die Partei kann gegen den Spruch des Senats berufen.

Der Fall des Europacamps am Attersee liegt bereits beim Höchstgericht. Hier wurde die SPÖ schon 2017 und 2018 zu jeweils 45.000 Euro Geldbuße verurteilt. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Strafen im Vorjahr bestätigte, brachte die SPÖ eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof ein.

Camp verpachtet seit 1962

In der Seen-Causa geht es um ein Camp des Landes Oberösterreich, das seit 1962 an die Sozialistische Jugend verpachtet ist. Weil die Pacht mit zehn Euro jährlich deutlich unter dem tatsächlichen Wert liegt, geht der Senat von einer unzulässigen Parteispende des Landes an die SPÖ aus.

Die SPÖ argumentiert mit der Historie des Grundstückes. Es war von den Nazis "arisiert" und nach dem Krieg an die ursprünglichen Eigentümer rückerstattet worden. Diese verkauften es an das Land Oberösterreich, mit der Auflage, es 99 Jahre der Sozialistischen Jugend zu überlassen.