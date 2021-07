Hat sich Ex-FP-Obmann Heinz-Christian Strache vom Privatklinik-Besitzer Walter Grubmüller für eine gesetzliche Initiative unter Türkis-Blau bestechen lassen oder nicht? Diese Frage wird nun erst Ende August am Wiener Straflandesgericht geklärt werden. Richterin Claudia Moravec-Loidolt hat am Freitag im ersten von der Ibiza-Affäre ausgelösten Korruptionsprozess statt des erwarteten Urteilsspruchs zwei weitere Verhandlungstage (am 23. und 27. August) festgelegt.