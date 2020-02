Straches nächste Schritte bis zur Spitzenkandidatur

Der häppchenweise Verkauf von Neuigkeiten gehört zu den Routineübungen von Gernot Rumpold. Der langjährige Wahlkampfmanager von Jörg Haider steht nun hinter dem Projekt "Die Allianz für Österreich" um Heinz-Christian Strache. Folgerichtig hat der über die Ibiza-Affäre gestolperte Ex-FP-Obmann bei einem DAÖ-Neujahrsempfang zunächst eine Kandidatur bei der Wiener Gemeinderatswahl in Aussicht gestellt.

Beim Aschermittwoch-Event der von drei ehemals blauen Wiener Gemeinderäten um Karl Baron gegründeten Abspaltung durfte Strache dann den "Neustart" mit sich selbst verkünden. Offiziell wird ab kommenden Montag beraten, wie die Liste heißen wird und wer Spitzenkandidat sein soll. Letzteres ist freilich vorgegeben. Als einzig obzwar polarisierender Prominenter kommt nur Strache in Frage. Klar dürfte auch sein, dass die "Bewegung" deshalb seinen Namen beinhalten muss, ob als "Liste Strache" oder als "Liste HC". Das sollte das für ein Antreten notwendige Sammeln von Unterstützungserklärungen leichter machen.

Meinungsforscher wie OGM-Chef Wolfgang Bachmayer trauen Strache bei seinem Comeback jedenfalls den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug in den Gemeinderat zu. Von einem Duell mit Bürgermeister Michael Ludwig (SP), das Strache bereits ausgerufen hat, ist er dabei freilich meilenweit entfernt. Viel eher dürfte die Liste der FPÖ vom nach Ibiza und Spesenaffäre ohnehin massiv geschrumpften Wähler-Kuchen noch ein Stück wegnehmen.

Entsprechend pikiert reagierte man am Donnerstag in der FPÖ auf Straches Antreten: Deren Mediensprecher Christian Hafenecker zeigte sich empört, dass eine "Splittergruppe des Wiener Landtags" teils mehr mediale Aufmerksamkeit erhalten habe als die Aschermittwoch-Veranstaltung der FPÖ in Ried.

Der Wiener Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr empfing Strache gleich in Wahlkampfmanier: Denn "wir brauchen in Wien ganz sicher keinen gescheiterten Ex-Politiker, der in Ibiza das halbe Land verscherbeln wollte und vorgezeigt hat, wie illegale Parteienfinanzierung funktioniert". (luc)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache

Straches Rückzug Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.