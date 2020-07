Strache will nur am Wochenende ein Niederösterreicher sein

Nachdem seine Mutter heuer im März ins Pflegeheim musste, habe er die Wohnung in Wien-Landstraße als Hauptwohnsitz "sichergestellt", erklärte Heinz-Christian Strache in "oe24.TV". Der Listenführer muss einen Hauptwohnsitz in Wien nachweisen, um bei der Gemeinderatswahl antreten zu können. Was derzeit von der zuständigen Magistratsabteilung geprüft wird.

2019 hatte Straches Mutter vor den Casinos-Ermittlern ausgesagt, dass ihr Sohn "seit 19 Jahren" nicht mehr in besagter Wohnung lebe. Der SP-Blog "kontrast.at" teilte gestern mit, dass Strache im Zuge einer medienrechtlichen Klage als Zustelladresse jene in Klosterneuburg angegeben habe.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.