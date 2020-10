Strache will mit Wahlkampf-Song Stimmen holen

WIEN. Mit seinem Team Strache kämpft der frühere Vizekanzler und FP-Chef Heinz-Christian Strache bei der Wien-Wahl um ein Comeback. Einen Mobilisierungsschub vor allem bei Jungwählern erhofft er sich von einem gestern präsentierten Wahlkampf-Song mit dem programmatischen Titel "HC is back". Knapp drei Minuten dauert der "tolle Ohrwurm", wie Strache über das Lied schwärmte. Er selbst hat gesanglich nur einen kurzen Auftritt – im dazugehörigen Video ist der Parteichef die Hauptfigur. "Was tut den Mächtigen weh? Ein Kreuzerl bei HC", lautet eine Textzeile. "Da ist was gelungen", lobte Strache das Werk einiger "anonymer junger Künstler".

